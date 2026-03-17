HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Babasının öldürüldüğü saldırıda Mücteba Hamaney böyle hayatta kalmış

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ilk gününde İran dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Yeni dini lider oğlu Mücteba Hamaney de saldırının yapıldığı yerdeydi ve yaralı bir şekilde hayatta kaldığı belirtilmişti. Mücteba Hamaney'in saldırıdan dakikalar önce yaptığıyla hayatta kaldığı belirtildi.

Ufuk Dağ

Orta Doğu'daki savaşta 18. gün yaşanırken ilk gün gerçekleşen Hamaney saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ali Hamaney ilk günkü saldırıda hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıdan oğlu Mücteba Hamaney'in son anda kurtulduğu iddia edildi. Nasıl kurtulduğu ise merak konusu olmuştu.

SON ANDA NASIL KURTULDU?

İngiliz basınından The Telegraph’ın ulaştığı sızdırılmış bir ses kaydına göre, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği füze saldırısından son anda kurtuldu. Söz konusu kaydın, eski dini lider Ali Hamaney’in ofisinde protokol sorumlusu olarak görev yapan Mazaher Hosseini’nin 12 Mart’ta Tahran’da üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı kapalı toplantıdaki konuşmasına ait olduğu öne sürüldü.

DAKİKALARLA...

Hosseini’nin aktardığına göre, 28 Şubat sabahı gerçekleşen saldırıdan sadece dakikalar önce bahçeye çıkan Mücteba Hamaney, füzelerin eve isabet ettiği sırada dışarıda olduğu için hayatta kaldı. Hosseini, “Allah onu korudu. Saldırıdan hemen önce Mücteba’nın bahçeye çıkmasını gerektiren bir durum oluştu ve füze o sırada isabet etti” ifadelerini kullandı.

CESEDİ PARAMPARÇA OLMUŞ

Sızdırılan kayıtta, saldırının Hamaney ailesinin yaşadığı yerleşkeyi doğrudan hedef aldığı ve patlamaların son derece şiddetli olduğu belirtildi. Ayrıca Ali Hamaney’in askeri bürosunun başındaki Muhammed Şirazi’nin cesedinin parçalandığı ve kimliğinin ancak doku kalıntılarından tespit edilebildiği ifade edildi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Hamaney Mücteba Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.