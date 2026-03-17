Babasının öldürüldüğü saldırıda Mücteba Hamaney böyle hayatta kalmış

Orta Doğu'daki savaşta 18. gün yaşanırken ilk gün gerçekleşen Hamaney saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ali Hamaney ilk günkü saldırıda hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıdan oğlu Mücteba Hamaney'in son anda kurtulduğu iddia edildi. Nasıl kurtulduğu ise merak konusu olmuştu.

SON ANDA NASIL KURTULDU?

İngiliz basınından The Telegraph’ın ulaştığı sızdırılmış bir ses kaydına göre, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği füze saldırısından son anda kurtuldu. Söz konusu kaydın, eski dini lider Ali Hamaney’in ofisinde protokol sorumlusu olarak görev yapan Mazaher Hosseini’nin 12 Mart’ta Tahran’da üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı kapalı toplantıdaki konuşmasına ait olduğu öne sürüldü.

DAKİKALARLA...

Hosseini’nin aktardığına göre, 28 Şubat sabahı gerçekleşen saldırıdan sadece dakikalar önce bahçeye çıkan Mücteba Hamaney, füzelerin eve isabet ettiği sırada dışarıda olduğu için hayatta kaldı. Hosseini, “Allah onu korudu. Saldırıdan hemen önce Mücteba’nın bahçeye çıkmasını gerektiren bir durum oluştu ve füze o sırada isabet etti” ifadelerini kullandı.

CESEDİ PARAMPARÇA OLMUŞ

Sızdırılan kayıtta, saldırının Hamaney ailesinin yaşadığı yerleşkeyi doğrudan hedef aldığı ve patlamaların son derece şiddetli olduğu belirtildi. Ayrıca Ali Hamaney’in askeri bürosunun başındaki Muhammed Şirazi’nin cesedinin parçalandığı ve kimliğinin ancak doku kalıntılarından tespit edilebildiği ifade edildi.