Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! İntihar notu bırakmış...

Ankara'da TEM Daire Başkanlığı'nda çalışan emniyet amiri Birson Ergene, boş bir arazide, aracının içinde ölü bulundu. 34 yaşındaki emniyet amirinin ölümünün ardından EGM konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Ergene’nin cenazesi Burdur Sultandere Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken; Ergene'nin daha önce de Bingöl TEM Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı, merhum babasının da polis memuru olduğu öğrenildi.

NOT BIRAKTI İDDİASI: "MÜLAKAT AŞAMASINDA HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

T24'te yer alan habere göre; Ergene'nin intiharından önce bir not bıraktığı öğrendi. Sosyal medyada polis haklarını gündeme getiren sosyal medya hesapları; Ergene'nin bıraktığı notta, "yazılı sınavdaki başarısına rağmen mülakat aşamasında haksızlığa uğradığını" yazdığını öne sürdü.

Ergene'nin ekonomik sebeplerden dolayı intihar ettiği de iddialar arasında yer aldı.

"BU DURUM SON DERECE CİDDİ"

Ergene'nin intiharı sonrası İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, parti olarak 20 gün önce polis intiharlarının araştırılması çağrısı yaptıklarını hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Son 2,5 ayda 14 polis intiharı!

Maalesef bugün TEM Dairede görevli bir Emniyet Amirimiz hayatına son verdi.

2024’te 73, 2025’te 93 polisimiz canına kıydı. Son 9 yılda intihar eden polislerimizin sayısı 713’ü buldu.

20 gün önce İYİ olarak uyardık; "Bu durum son derece ciddi, gelin komisyon kuralım, araştıralım, önlem alalım” dedik.