Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! İntihar notu bırakmış...

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda çalışan emniyet amiri Birson Ergene, Ankara'da boş bir arazide ölü bulundu. Ergene'nin ardından bir intihar notu bıraktığı belirtildi. Söz konusu notta 'mülakat' detayı olduğu iddia edilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da TEM Daire Başkanlığı'nda çalışan emniyet amiri Birson Ergene, boş bir arazide, aracının içinde ölü bulundu. 34 yaşındaki emniyet amirinin ölümünün ardından EGM konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Ergene’nin cenazesi Burdur Sultandere Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken; Ergene'nin daha önce de Bingöl TEM Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı, merhum babasının da polis memuru olduğu öğrenildi.

NOT BIRAKTI İDDİASI: "MÜLAKAT AŞAMASINDA HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

T24'te yer alan habere göre; Ergene'nin intiharından önce bir not bıraktığı öğrendi. Sosyal medyada polis haklarını gündeme getiren sosyal medya hesapları; Ergene'nin bıraktığı notta, "yazılı sınavdaki başarısına rağmen mülakat aşamasında haksızlığa uğradığını" yazdığını öne sürdü.

Ergene'nin ekonomik sebeplerden dolayı intihar ettiği de iddialar arasında yer aldı.

"BU DURUM SON DERECE CİDDİ"

Ergene'nin intiharı sonrası İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, parti olarak 20 gün önce polis intiharlarının araştırılması çağrısı yaptıklarını hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Son 2,5 ayda 14 polis intiharı!

Maalesef bugün TEM Dairede görevli bir Emniyet Amirimiz hayatına son verdi.

2024’te 73, 2025’te 93 polisimiz canına kıydı. Son 9 yılda intihar eden polislerimizin sayısı 713’ü buldu.

20 gün önce İYİ olarak uyardık; "Bu durum son derece ciddi, gelin komisyon kuralım, araştıralım, önlem alalım” dedik.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki İznik çinisi yıllar sonra yeniden Türkiye'deİki İznik çinisi yıllar sonra yeniden Türkiye'de
Trump elektriksiz kalan ülkeyi gözüne kestirdiTrump elektriksiz kalan ülkeyi gözüne kestirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Emniyet amiri Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

