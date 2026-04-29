Gazze yolundaki Sumud Filosuna İsrail savaş gemileri müdahale etti

İsrail saldırıyla insanlık dramı yaşayan Gazze'ye insani ve tıbbi yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumud Filosu yine İsrail engeliyle karşılaştır. Gazzeye ulaşmak için yola çıkan filoya, Yunanistan kara suları açıklarında müdahale edildiği öne sürüldü.

SUMUD FİLOSUNA İSRAİL ABLUKASI

İsrail donnaması uluslararası sularda küresel Sumud filosuna müdahale etmeye başladı. Yunanistan açıklarında İsrail savaş gemilerinin abluka müdahalesiyle karşılaşan Sumud Filosuna lazer tutulduğu ve işaret fişekleri atıldığı söylendi.

FİLODAKİ TÜRK AKTİVİST O ANLARI ANLATTI

Olayın canlı tanığı olan filodaki Türk aktivis Fatma Zengin şunları anlattı;

"Şu ana kadar filodaki on gemiye müdahale edildi. Bizim teknemizde 8 kişi bulunuyor. Dronlarla uzun süre üzerimizde gezdiler.

Şu an telsiz hattımız çalışıyor ama tam olarak bağlantı kuramıyoruz. Müdahale edilen gemilerle de bağlantı kuramıyoruz."