Atlas Çağlayan'ın bıçaklandığı anlar ortaya çıktı! 15 yaşındaki çocuk böyle saldırdı

14 Ocak'ta 'yan bakma' kavgasında Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesi akıllara Ahmet Minguzzi olayını getirirken korkunç anların görüntüsü ortaya çıktı.

YAN BAKMA KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. İHA'nın aktardığı iddiaya; göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (16) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniydtteki işlemleri tamamlanan E.Ç., Bakırköy Adalet Sarayı/na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan çocuk, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

ATLAS’IN BIÇAKLANDIĞI ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kavga anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında kavga çıktığı, Atlas’ın bıçaklandığı görülürken, olaydan sonra sokakta yaşanan hareketlilik de cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Atlas’ı bıçaklayan zanlının olaydan önce arkadaşlarıyla kafede oturduğu anlar da kameraya yansıdı.

