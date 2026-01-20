Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği görüntüler ortaya çıktı!

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

HASTANE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anlardaki güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

A Haber'de yer alan görüntülerde sağlık ekiplerinin Atlas'ı sedyeyle götürmeleri yer alıyor.

TUTUKLANMIŞLARDI

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yine provokatif paylaşım yapan 6 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA