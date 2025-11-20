Atlı jandarma timleri Zernek Barajı’nda devriyede

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timleri, Zernek Barajı çevresinde kaçak avcılığın önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için belirli aralıklarla devriyeye çıkan atlı birlikler, özellikle kaçak avlanma, çevre kirliliği ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Timler, devriye sırasında baraj çevresini kontrol ediyor, şüpheli durumlara anında müdahale ediyor ve çevreyi korumaya yönelik ise bilgilendirmelerde bulunuyor.

