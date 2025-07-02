ATM'lerdeki kırmızı tuş (İptal tuşu) ne işe yarar? ATM'lerdeki kırmızı tuşa (İptal tuşu) basılı tutunca ne olur?

Günlük hayatta çok sık kullanılan ve kurtarıcı olarak da kabul edilebilen bankamatikler ya da kısa adı ile ATM’ler bankaların içinde ya da bazı farklı noktalarda bulunabilirler. Her banka kullanıcısı ve müşterisi kendi bankasına ait bankamatikten para çekebilmektedir. Bazı ATM noktaları ise farklı bir bankaya ait olsa da her banka kullanıcısının para çekmesine imkan tanıyabilmektedir.

Bankamatiklerdeki tuşlar kart ile ya da kartsız olarak kullanılabilir. Kullanıcılarına hızlı işlem imkanı sunan bankamatikler fark edilmeyen çeşitli özellikler de barındırmaktadır. Bu tuşların çoğu dikkat çekemese de özellikle banka kullanıcılarını ve para çekecek olan kişileri birçok tehditten koruma amacı ile üretilmiştir.

ATM'lerdeki kırmızı tuş (İptal tuşu) ne işe yarar?

Bankacılık konusunda uzman olan kişiler, dolandırıcılık olaylarının çok fala arttığı dönemde ATM cihazlarında yer alan bir tuşun bilinçli olarak kullanılmasının bu konuda güvenlik oluşturduğu ve destek verdiği konusunda bilinçlendirme açıklamaları yapmaktadır. Buna göre ATM cihazların üzerinde yer alan iptal tuşunun son derece önemli olduğu kabul edilmektedir.

ATM cihazlarından para çekerken ekranın donması, kartın sıkışması ya da çevrede şüphe oluşturacak kişilerin yer alması gibi durumlarda ATM üzerindeki kırmızı renkteki iptal tuşuna basılabilir. Bu sayede kişinin kartının ve hesabının güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Uzman kişiler ve bankalar müşterilerine ve ATM kullanıcılarının herhangi bir işlem yaptıktan sonra ATM’de yer alan kırmızı iptal tuşuna basmasını ve bu sayede oturumu kapatmasını önermektedir. Bu durum kişilerin ardından başka ve kötü niyetli insanların önceki müşterinin kartı ya da banka hesabı üzerinden bir işlem yapmasına engel olabilmektedir.

ATM'lerdeki kırmızı tuşa (İptal tuşu) basılı tutunca ne olur?

ATM cihazlarda görülen kırmızı iptal tuşları görüntü olarak basılmaması gereken bir tuş gibi algılansa da aslında güvenlik amacı ile konulmuş bir tuştur.

Kullanıcılar ATM cihazlarda işlem yaparken kendini tehdit altında hissederse ya da tedirgin olduğu bir durum meydana gelirse kırmızı iptal tuşuna basmalıdır. Birkaç saniye boyunca iptal tuşuna basılı tutulursa bana güvenlik istemine otomatik bir uyarı gönderilir. Önemli bir güvenlik önemli kabul edilen kırmızı iptal tuşu kişilerin kendini güvende hissetmesini ve banka hesaplarını olası bir saldırıya karşı korumasını sağlayan bir uygulamadır.

Birçok kişinin hala bilmediği ve bilinçli olarak kullanmadığı kırmızı renkteki iptal tuşu ATM ile ilgili herhangi bir sorun anında ya da kişinin kendini güvende hissetmediği durumlarda basılması gereken bir tuştur. Bu tuşa uzun süre birkaç saniye boyunca basmak güvenlik güçlerini harekete geçirecektir.

ATM kullanırken dikkat etmesi gerekenler

Yetkili kişiler ATM kullanırken bireylerin dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek özellikle şu noktaları gözden kaçırmaması gerektiği konusunda insanları uyarmaktadır:

Şifre girilirken ekran ve tuşların dışarıdan görünmemesi sağlanmalıdır. Kart giriş yeri ya da tuş takımı oynak, yapışkan ya da kalınsa işlem yapılmaması gerekir. İşlem bittikten sonra mutlaka iptal tuşuna basılmalı ve bu sayede oturum tamamen kapatılmalıdır.

Kırmızı renkteki iptal tuşu, sadece işlemleri iptal etmekle kalmaz. Bunu dışında çeşitli dolandırıcılık ya da kötü niyetli insanlara karşı da kişileri korumaktadır. Oldukça etkili bir savunma ve güvenlik önlemi olan kırmızı iptal tuşuna basıldığı zaman oturum tamamen kapatılır.