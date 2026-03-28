ATMACA gemisavar füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, TCG Burgazada gemisinden ateşlenerek belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu.

ATMACA gemisavar füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ATMACA füzesinin yeni kabiliyetine ilişkin önemli gelişmeyi duyurdu.

Görgün, paylaşımında, “Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. Bu kabiliyetle ATMACA; yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur. Milli veribağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazanan sistem; dinamik harekât ortamlarında yüksek esneklik ve operasyonel üstünlük sağlamaktadır. Denizden karaya uzanan bu çok boyutlu etki alanı; savunma sanayiimizin sistemler arası entegrasyon kabiliyetini ve harekât sahasındaki derinliğini bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli başarıda emeği geçen başta ROKETSAN olmak üzere tüm paydaşlarımızı, mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü liderlik, bu kazanımların en önemli itici gücünü oluşturmaktadır” dedi.

ATMACA gemisavar füzesi, hedefi tam isabetle vurdu 1

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Denizden karaya kusursuz isabet. Leventlerimizin vurucu gücü ATMACA gemisavar füzemiz, TCG BURGAZADA gemimizden gerçekleştirilen test atışında kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Restoranda önce selamlaştılar sonra silahlarını çektiler! Restoranda önce selamlaştılar sonra silahlarını çektiler!
Trump'tan Hürmüz Boğazı oyunu: 'Trump Boğazı' dediTrump'tan Hürmüz Boğazı oyunu: 'Trump Boğazı' dedi

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

En Çok Aranan Haberler

