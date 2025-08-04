ATS Sahte pasaport şebekesini çökertti: Kökler akola'ya uzandı,afganistanlı elebaşı sorguda

Madhya Pradesh'te Yakalanan Afganistan Uyruklu Şüphelinin İzleri Maharashtra'ya Kadar Uzandı. Sahte Belgelerle 10 Yıl Boyunca Ülkede Yaşayan Şahsın Bağlantıları Araştırılıyor.

Madhya Pradesh Anti Terör Timi (ATS), sahte pasaport şebekesini çökertmek için yürüttüğü soruşturmada önemli ilerlemeler kaydetti. Jabalpur'da gerçekleştirilen operasyonda, 10 yıldan uzun süredir sahte belgelerle ülkede ikamet eden bir Afganistan vatandaşı yakalandı. Sohbat Khan isimli şüphelinin, yaklaşık 20 Afganistan vatandaşına sahte belge temin ettiği ve bu belgelerle yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmalarını sağladığı iddia ediliyor.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, şebekenin köklerinin Maharashtra eyaletinin Akola bölgesine kadar uzandığı tespit edildi. ATS ekipleri, Akola'da şebekeyle bağlantılı olduğu düşünülen kişileri mercek altına aldı. Bu kapsamda, şebekenin Afganistanlı elebaşının da sorguya alındığı belirtildi. Elebaşının, şebekenin işleyişi, finans kaynakları ve diğer bağlantıları hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Jabalpur'da yakalanan Sohbat Khan'ın evinde yapılan aramada, çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Bu belgelerin arasında, sahte pasaportlar, kimlik kartları ve diğer resmi evraklar bulunuyor. ATS yetkilileri, ele geçirilen belgelerin incelenmesiyle şebekenin daha geniş bir ağının ortaya çıkarılabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, şebekenin yerel işbirlikçileri de soruşturma kapsamında. Jabalpur'da bir orman dairesi çalışanının, Sohbat Khan'a sahte belge temininde yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. ATS, şebekenin kamu kurumlarındaki bağlantılarını da araştırmaya devam ediyor. Bu tür şebekelerin, ülke güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu ve bu nedenle soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanıyor. Sahte belgelerle ülkeye giriş yapan kişilerin, terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği veya suç faaliyetlerine karışabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ATS'nin sahte pasaport şebekesine yönelik operasyonu, yasa dışı göç ve sahte belge kullanımının ne denli büyük bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi bekleniyor. Bu tür operasyonların, ülke güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.