HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

Dur ihtarına uymayan motosikletlinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde üzerinde 2 şahsın olduğu bir motosiklete "Dur" ihtarında bulundu.

Attıkları poşetten uyuşturucu çıktı

Dur ihtarına uymayan motosikletlinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde üzerinde 2 şahsın olduğu bir motosiklete "Dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan motosikleti ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler, yanındaki bir poşeti atıp kaçtı. Şahıslar kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanırken poşeti açan ekipler içerisinde 139 gram esrar maddesi olduğunu belirledi. Şahıslar gözaltına alınırken motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ihlallerinden dolayı toplam 67 bin 10 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze’de can kaybı 60 bini geçtiGazze’de can kaybı 60 bini geçti
Bilecik’te evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim desteğiBilecik’te evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim desteği

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konut kredisi imkansıza doğru gidiyor! 4 asgari ücretli bir araya gelse bile tek taksiti ödeyemiyor! İşte 3 milyon liranın geri ödemesi…

Konut kredisi imkansıza doğru gidiyor! 4 asgari ücretli bir araya gelse bile tek taksiti ödeyemiyor! İşte 3 milyon liranın geri ödemesi…

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

2026'da geçerli olacak artış gündem oldu

2026'da geçerli olacak artış gündem oldu

'Efsane Başkanın' oğlu ölü bulundu!

'Efsane Başkanın' oğlu ölü bulundu!

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.