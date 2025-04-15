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Av bayisinde korkutan yangın! İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde av bayisindede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Av bayisinde korkutan yangın! İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Begüm Özkaynak

Olay, Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir av bayisinde su takında dumanların yükselmesiyle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri gelmeden önce kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, alevlerin çevre iş yerlerine sıçramasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

(İHA)

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