Av tüfeği ile cinayete müebbet hapis cezası

Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet artı 2 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de 14 Aralık 2024 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak’ta meydana gelen olayda M.B.'yi av tüfeği ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan S.E.; karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunması alınan S.E.; "Böyle bir olayın içinde bulunduğum için pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Öldürülen M.B.'nin yakınları ise; sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan duruşma sonunda S.E.’ye M.B.'yi kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına, ayrıca diğer suçlardan dolayı da 2 yıl hapis cezasına hükmetti. Olayda delilleri yok ettiği suçlamasıyla yargılanan Ö.B. ise 6 ay hapis cezası aldı.

(İHA)

