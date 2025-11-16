HABER

Ava giderken avlandı! Domuz yerine onu vurdular... Hastaneye kaldırıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde domuz avı sırasında kazara vurulan yaşlı adam yaralandı. Olay, İnebolu ilçesi Karaca Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde domuz avı sırasında kazara vurulan yaşlı adam yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesi Karaca Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domuz avı sırasında bir vatandaşın silahından çıkan kurşunla kazara vurulan Ali G. (74) yaralandı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden vurulan Ali G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

