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Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza; trafik yoğunluğu oluştu

Avcılar, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza; trafik yoğunluğu oluştu

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan biri Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında aniden fren yaptı. Bu araç ile birlikte peşinden gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı. D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Avcılar kaza
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