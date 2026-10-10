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Son dakika | Ataşehir Belediyesi'nde seçim başladı, CHP ve Yeni Parti'nin adayı yok!

Son dakika haberi: Bugün Ataşehir Belediyesi'nde yapıaln başkan vekilliği seçimi için Yeni Parti ve CHP'den flaş bir karar geldi. İki parti aday göstermeme kararı almadı. Seçimin ilk iki turunda AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oy aldı, çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.

Son dakika | Ataşehir Belediyesi'nde seçim başladı, CHP ve Yeni Parti'nin adayı yok!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Ataşehir Belediyesi’nde başkan vekili Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından bugün yeniden seçim yapılıyor.

SEÇİME SON DÜZLÜKTE DENGELER DEĞİŞTİ

Son olarak CHP’li meclis üyesi Ekrem Köse seçime saatler kala istifa ederek bağımsız devam edeceğini duyurmuştu. Gazeteci Gamze Altunay'ın aktardığına göre güncel tabloda Cumhur İttifakı’nın 18, CHP-Yeni Parti grubunun 14, bağımsızların ise 3 oy kullanabilecek üyesi bulunuyor.

CHP VE YENİ PARTİ'DEN SEÇİM KARARI

AK Parti ve MHP aday olarak Serdar Orhan'ı göstermişti.

Son dakika | Ataşehir Belediyesi nde seçim başladı, CHP ve Yeni Parti nin adayı yok! 1

- Serdar Orhan

CHP ve Yeni Parti ise bugün seçimle ilgili yeni bir karar oldu. Buna göre iki parti aday çıkarmayacak. Ayrıca meclis üyelerinin seçime katılmayacağı bildirildi.

ATAŞEHİR'DE PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Yeni Parti Cumhuriyet Parkı’na çağrı yapmıştı. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilli Ali Gökçek, meclis üyeleri ve partililer parktan İlçe Seçim Kurulu’na yürüyor.

Son dakika | Ataşehir Belediyesi nde seçim başladı, CHP ve Yeni Parti nin adayı yok! 2

SEÇİM BAŞLADI

Öte yandan saat 10.15 sularında Ataşehir Belediyesi'nde kurulan sandıklarda seçim başladı.

Son dakika | Ataşehir Belediyesi nde seçim başladı, CHP ve Yeni Parti nin adayı yok! 3

İKİ TUR TAMAMLANDI

İlk turda Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy geçersiz sayıldı. Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. Aynı tablonun ikinci turda da ortaya çıkması üzerine üçüncü tur başladı.

Son dakika | Ataşehir Belediyesi nde seçim başladı, CHP ve Yeni Parti nin adayı yok! 4

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Anahtar Kelimeler:
seçim Ataşehir CHP Yeni Parti
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