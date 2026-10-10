Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değişti: Ev hapsi cezası!

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları iddiasıyla ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Başsavcılık, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği imza şeklindeki adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Hakimliği, Saymaz ve Ağırel hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Aynı soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ise tutuklanmıştı.
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