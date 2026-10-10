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Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değişti: Ev hapsi cezası!

Son dakika haberi: Fon soruşturmasıyla bağlantılı olarak ifade veren gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkındaki "imza atma" şeklindeki adli kontrol kararı, başsavcılığın itirazı üzerine "ev hapsi" şeklinde adli kontrol olarak değişti.

Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değişti: Ev hapsi cezası!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları iddiasıyla ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değişti: Ev hapsi cezası! 1

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, EV HAPSİ KARARI ÇIKTI

Başsavcılık, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği imza şeklindeki adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Hakimliği, Saymaz ve Ağırel hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değişti: Ev hapsi cezası! 2

İKİ GAZETECİ TUTUKLU

Aynı soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ise tutuklanmıştı.

Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değişti: Ev hapsi cezası! 3

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel İsmail Saymaz
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