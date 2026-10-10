Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 228 bin 616 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 32 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 48 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 117 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 95 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 371 bin 725 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 492 bin 26 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır