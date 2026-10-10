HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de su giderine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’de bir evin su giderine baş kısmından sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

Osmaniye’de su giderine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’de bir evin su giderine baş kısmından sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su giderinden geçmeye çalışan yavru kedi, baş kısmından sıkışarak mahsur kaldı. Ev sakinlerinin kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çekiç ve tornavida yardımıyla kedinin sıkıştığı bölümü dikkatlice genişletti. Titiz çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılan yavru kedinin yapılan kontrolünde herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi.
Sağlıklı olduğu anlaşılan yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Osmaniye’de su giderine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 1

Osmaniye’de su giderine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekici ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıÇekici ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Battalgazi Belediyesi TOKİ konutlarının bağlantı yollarını asfaltladıBattalgazi Belediyesi TOKİ konutlarının bağlantı yollarını asfaltladı

Anahtar Kelimeler:
kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.