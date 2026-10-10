Osmaniye’de su giderine sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’de bir evin su giderine baş kısmından sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su giderinden geçmeye çalışan yavru kedi, baş kısmından sıkışarak mahsur kaldı. Ev sakinlerinin kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çekiç ve tornavida yardımıyla kedinin sıkıştığı bölümü dikkatlice genişletti. Titiz çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılan yavru kedinin yapılan kontrolünde herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi.

Sağlıklı olduğu anlaşılan yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır