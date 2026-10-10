Çekici ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü yakınlarında Selami D. (53) idaresindeki çekici ile Lokman G. (22) idaresindeki 38 LA 189 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Halil S. (18) ve Yusuf Kenan E. (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır