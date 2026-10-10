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Battalgazi Belediyesi TOKİ konutlarının bağlantı yollarını asfaltladı

Battalgazi Belediyesi, Cirikpınar ve Halfettin mahallelerinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarını tamamladı.Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi TOKİ konutlarının bağlantı yollarını asfaltladı

Battalgazi Belediyesi, Cirikpınar ve Halfettin mahallelerinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarını tamamladı.
Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cirikpınar ve Halfettin mahallelerinde inşa edilen TOKİ konutlarının bağlantı yollarında asfalt serimi gerçekleştirildi.
Yapımı tamamlanan konutlara ulaşımı sağlayan yollarda yürütülen çalışmalarla yol yüzeyi asfalt kaplamaya kavuşturuldu. İki mahallede gerçekleştirilen çalışma, deprem sonrası yeniden inşa edilen yerleşim alanlarının ulaşım şartlarının iyileştirilmesine katkı sağladı.

BAŞKAN TAŞKIN, YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, geçtiğimiz haftalarda yaptığı değerlendirmede, şehir merkezindeki rezerv alanlarında inşaatların tamamlanmasına bağlı olarak yol ve kaldırım çalışmalarına yoğunlaşacaklarını ifade etmişti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapımı tamamlanan konutların bulunduğu bölgelerde ulaşım bağlantılarını güçlendirmek amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi TOKİ konutlarının bağlantı yollarını asfaltladı 1

Battalgazi Belediyesi TOKİ konutlarının bağlantı yollarını asfaltladı 2

Battalgazi Belediyesi TOKİ konutlarının bağlantı yollarını asfaltladı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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