Avcılar’da 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Avcılar D-100 kara yolunda, yol ortasında arıza yapan araca arkadan gelen süratli ve alkollü sürücünün çarpmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı facia sonrası, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde D-100 kara yolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil kara yolu üzerinde arıza yaptı. Araçta bulunan 3 kişi ne olduğunu anlamak için aşağıya inip araç başında beklediği sırada, trafikte son sürat makas atarak ilerlediği iddia edilen İ.K. (33) yönetimindeki otomobil, duran araca hızla arkadan çarptı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: ORTALIK SAVAŞ ALANI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle arkadan gelen diğer otomobiller de duramayarak kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza nedeniyle kara yolu adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Arıza yapan aracın başında bekleyen 3 kişi ise kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonrası, 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen ve çevredekilere saldırganlık gösteren sürücü İ.K., polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

