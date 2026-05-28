Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö., Karaköprü ilçesinde yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, hakkında "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.U. da Haliliye ilçesinde yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timlerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



