Avcılar'da baskın yapılan depoda sahte ilaç ve kozmetik ürün ele geçirildi: 2 gözaltı

Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda sahte ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi. Sağlık Bakanlığına ait Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan çok sayıda ürünü piyasaya satmaya hazırlanan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Avcılar'da bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Baskında çok sayıda ilaç ve kozmetik ürün ele geçirildi. Depoda, halk sağlığını tehdit edecek nitelikte ürünlerin imal edilerek piyasaya sürüldüğü ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen ürünlerin ÜTS kaydı bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.