HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fransa'dan BMGK'ye 'acil toplantı' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren savaşın uluslararası barış için ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

Fransa'dan BMGK'ye 'acil toplantı' çağrısı

ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD, İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik için ağır sonuçlar taşıdığına dikkat çeken Macron, ulusal toprakların, vatandaşların ve Orta Doğu'daki Fransız çıkarlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alındığını duyurdu. Macron, Fransa'nın talep etmeleri halinde en yakın ortaklarını korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye de hazır olduğunu belirtti.

'İRAN REJİMİNİN MÜZAKEREDEN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK'

Devam eden gerginliğin herkes için tehlikeli olduğunu ve derhal durması gerektiğini vurgulayan Macron, “İran rejimi, nükleer ve balistik programlarının yanı sıra bölgesel istikrarsızlaştırma faaliyetlerini sona erdirmek üzere iyi niyetli müzakerelere girmekten başka seçeneği olmadığını artık anlamalıdır. Bu, Orta Doğu'daki herkesin güvenliği için kesinlikle gereklidir” ifadelerini kullandı.

Fransa dan BMGK ye acil toplantı çağrısı 1

İranlıların kendi geleceklerini özgürce inşa edebilmeleri gerektiğini dile getiren Macron, “İslami rejimin işlediği katliamlar onu diskalifiye etmektedir ve sözün halka geri verilmesini gerektirmektedir. Ne kadar erken olursa o kadar iyi” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın uluslararası sorumluluklarının ve ilkelerinin bilincinde olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını duyuran Macron, Avrupalı ortaklar ve Orta Doğu'daki dost ülkelerle de yakın temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Orta Doğu'daki gerilimle ilgili açıklama!Dışişleri'nden Orta Doğu'daki gerilimle ilgili açıklama!
Kaçak göçmenleri 'dağın arkası İstanbul' diyerek, araziye bırakmışlarKaçak göçmenleri 'dağın arkası İstanbul' diyerek, araziye bırakmışlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.