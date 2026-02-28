Fransa'dan BMGK'ye 'acil toplantı' çağrısı

ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD, İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik için ağır sonuçlar taşıdığına dikkat çeken Macron, ulusal toprakların, vatandaşların ve Orta Doğu'daki Fransız çıkarlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alındığını duyurdu. Macron, Fransa'nın talep etmeleri halinde en yakın ortaklarını korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye de hazır olduğunu belirtti.

'İRAN REJİMİNİN MÜZAKEREDEN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK'

Devam eden gerginliğin herkes için tehlikeli olduğunu ve derhal durması gerektiğini vurgulayan Macron, “İran rejimi, nükleer ve balistik programlarının yanı sıra bölgesel istikrarsızlaştırma faaliyetlerini sona erdirmek üzere iyi niyetli müzakerelere girmekten başka seçeneği olmadığını artık anlamalıdır. Bu, Orta Doğu'daki herkesin güvenliği için kesinlikle gereklidir” ifadelerini kullandı.

İranlıların kendi geleceklerini özgürce inşa edebilmeleri gerektiğini dile getiren Macron, “İslami rejimin işlediği katliamlar onu diskalifiye etmektedir ve sözün halka geri verilmesini gerektirmektedir. Ne kadar erken olursa o kadar iyi” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın uluslararası sorumluluklarının ve ilkelerinin bilincinde olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını duyuran Macron, Avrupalı ortaklar ve Orta Doğu'daki dost ülkelerle de yakın temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

