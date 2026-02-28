HABER

Sabiha Gökçen’e Hat 200 çözümü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğrudan hizmet veren Hat 250’nin sona ermesinin ardından ulaşımı Hat 200 üzerinden sürdürecek.Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ tarafından yürütülen yeni ihale süreci sonrası Hat 250, 28 Şubat Cumartesi günü saat 23.59 itibarıyla hizmetini sonlandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğrudan hizmet veren Hat 250’nin sona ermesinin ardından ulaşımı Hat 200 üzerinden sürdürecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ tarafından yürütülen yeni ihale süreci sonrası Hat 250, 28 Şubat Cumartesi günü saat 23.59 itibarıyla hizmetini sonlandırıyor. Bu çerçevede alternatif ulaşım planı devreye alındı. İzmit Otogar-Kartal güzergâhındaki Hat 200 ile havalimanına aktarmalı ulaşım sağlanacak. Seferler yolcu yoğunluğuna göre 10 ila 60 dakika aralıklarla yapılacak. Hat 200 ile günün her saatinde havalimanına erişim sağlanacak. 06.00-00.00 saatleri arasında yolcular, Tavşantepe, Pendik veya Kartal duraklarında inerek M4 Metro Hattı’na aktarma yapabilecek. Metro yolculuğu yaklaşık 12 dakika, otobüs yolculuğu ise ortalama 90 dakika sürüyor. Toplam ulaşım süresi yaklaşık 102 dakika oluyor.

M4 Metro Hattı’nın hizmet vermediği 00.00-05.00 saatleri arasında ise yolcular Pendik veya Kartal duraklarından İETT’ye ait E10 hattı ile havalimanına ulaşabilecek. Güncel sefer saatleri ve kalkış bilgileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
En Çok Aranan Haberler

