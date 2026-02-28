HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir - Kazada ölen Samet, toprağa verildi

Kırşehir'de otomobilinin takla attığı kazada hayatını kaybeden Samet Gül (18), son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir - Kazada ölen Samet, toprağa verildi

Kaza, gece saatlerinde Güneykent yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Samet Gül yönetimindeki otomobil, takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Samet Gül, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, kurtarılamadı.

Samet Gül’ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak kent merkezindeki Ali Çam Camisi'ne getirildi. Samet Gül burada kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçak göçmenleri 'dağın arkası İstanbul' diyerek, araziye bırakmışlarKaçak göçmenleri 'dağın arkası İstanbul' diyerek, araziye bırakmışlar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Saldırganlara hak ettikleri dersi vereceğizİran Dışişleri Bakanı Arakçi: Saldırganlara hak ettikleri dersi vereceğiz

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.