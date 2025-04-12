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Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga kamerada

Avcılar’da çıkan kavgada 19 yaşındaki Faruk Keser bıçaklanarak öldürüldü. 8 kişi gözaltına alınırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga kamerada

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi, 221 Sokak’ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir grubun saldırdığı Faruk Keser, bir işletmeye sığındı. Peşinden işletme içerisine giren grup Keser’i kalbinden bıçaklayıp kaçtılar. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler kavga çıkan yerin hemen yakınındaki Kıvırcık Ali Parkı’nda bulunan ve kıyafetlerinde kan izi olduğu tespit edilen Mehmet G. (19), Abdülkadir A. (19), Oğuzhan S. (24), Mahir D. (25), Selçuk A. (26), İsmail A. (20), Yunus A.(22) ve Ömer Faruk A. (23) gözaltına alındı. Cinayette kullanılan bıçağın bulunabilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olayda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Faruk Keser hayatını kaybederken, kavga anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Avcılar
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