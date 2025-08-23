HABER

Avcılar’da cam silerken düşen kadın yaralandı

İstanbul Avcılar’da cam temizliği yapan kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Acı içerisinde kıvranan kadının çığlıklarına koşan çocuğun yardım çağrılarına komşuları yetişirken, kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, bu sabah saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında bulunan dairenin camlarını sildiği esnada demir korkuluğun kırılması üzerine dengesini kaybederek yere düşen kadın yaralandı. Düşme sonrası kadının çığlıklarına koşan çocuğun yardım çağrılarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu. Yerde acı içerisinde kıvranan kadın ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Komşu Bahri Usta, "Eşimle birlikte kahvaltı yaparken çocuk çığlığı duyduk. Çocuk baba diye bağırıyordu. Eşim balkondan baktığında bir kadının düştüğünü gördü. Eşim o esnada aşağıya indi. İnerken de telefon ile sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Cam silmeye çalışırken çamaşırların olduğu demire basmış. O esnada demir çökmüş, kadın da dengesini kaybederek düşmüş. İnşallah sağlık durumu iyidir" dedi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

