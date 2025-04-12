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Avcılar'da feci olay kamerada! 19 yaşındaki genci kalbinden bıçakladılar

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Avcılar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Faruk Keser hayatını kaybetti, ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. Kavga anları bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay bugün saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 221. Sokak’taki bir kafede meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir grubun saldırdığı Faruk Keser, bir işletmeye sığındı. Peşinden işletme içerisine giren grup Keser’i kalbinden bıçaklayıp kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Faruk Keser'in, olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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8 KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, kavganın yaşandığı sokağın yakınındaki Kıvırcık Ali Parkı'nda bulunan ve kıyafetlerinde kan lekeleri olduğu tespit edilen M.G.(19), A.A.(19), O.S.(24), M.D.(25), S.A.(26), İ.A.(20), Y.A.(22) ve Ö.F.A.(23) isimli 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar kavga
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