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Avcılar'da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü; o anlar kamerada!

Avcılar'da bir sürücü kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın arsasına aracını park etti. Park ettiği aracıyla bir süre sonra buradan çıkmak isteyen sürücü, caddeye otomobilini park eden diğer sürücüyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü; o anlar kamerada!
Çiğdem Sevinç

Reşitpaşa Caddesi'nde yıkımı yapılan bir binanın arsası araç sürücüleri tarafından park yeri olarak kullanılmaya başladı. Arsada park ettiği alandan çıkmak isteyen sürücü, park alanı girişine başka bir aracın park etmesi nedeniyle caddeye çıkamadı. Sürücü diğer aracın sürücüsünü bulmak için dükkanları dolaştı. Yaklaşık 20 dakika sonra park ettiği otomobilin başına gelen kadın sürücüyle, park yerinden çıkamayan sürücü arasında tartışma çıktı.

ISTANBUL---AVCILARDA-HATALI-PARK-TARTIS_650827_192832

KÜFÜR HAKARET HAVADA UÇUŞTU

Taraflar birbirlerine hakaret ve küfür ederken, çevredekilerin çabaları da öfkeli iki sürücüyü sakinleştirmeye yetmedi. Park yerinden çıkamayan araçtaki iki kadın da, diğer otomobil sürücüsüne bağırarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kavga anları ve sürücülerin birbirlerine hakaret ve küfür ettiği anlar cep telefonu kameraısına yansıdı.

ISTANBUL---AVCILARDA-HATALI-PARK-TARTIS_650828_192832

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga
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