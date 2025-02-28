Avcılar'da ikinci Bergen vakası: Yüzüne kezzap atıp gözlerini kör etti! Talihsiz kadın yürek sızlattı: "Ağlıyorum gözlerimden kan geliyor"

1980'li yıllarda uğradığı nitrik asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden merhum sanatçı Bergen, günümüzde Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden biri olarak ediliyor. İstanbul Avcılar'da bir kadın ikinci bir Bergen vakası yaşadı.

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun özel haberine göre; Tek suçu hayır demek olan talihsiz kadın gözlerini kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. 60 yaşındaki Şaban Kement isimli adam kendisinden 20 yaş küçük Şengül Selük tarafından reddedilince yüzüne kezzap atıp gözlerini kör etti.

Acıların kadını Bergen ile aynı kaderi paylaşan kadın toplam 11 ameliyat geçirdi. Şimdi ise caninin yakalanmasını istiyor. Kendine takıntılı olan babası yaşındaki adam tarafından saldırıya uğrayan Şengül Selük yüzüne kezzap atılması sonucu iki gözünü birden kaybetti.

"ÇIĞLIKLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİM"

Hastane yatağında başına gelenleri anlatan Selük, "Çığlıklar içinde yardım istedim. O an gözlerim kapandı. Dünyam başıma yıkıldı. Allah'ım bu çok büyük bir acı. Bende gözü vardı. Ben yüz vermedim ona çünkü kendisi babam yaşında. Çok yaşlı bir adam. Bana göz koymuş. Asla da görüşmedim.

Yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. Evime döndüm. Gözlerim kapandı, kaldırımlara vuruldum. Tellerden tutunmaya çalıştım. Yardım edin diye çığlıklar içinde. Komşularım geldi. Beni arabaya attılar, hastaneye götürdüler. Ben ölüyorum dedim ölüyorum. Beni kurtarın dedim. Bacaklarımdan hep parçalar aldılar hep yüzüme.

"AĞLIYORUM GÖZLERİMDEN KAN GELİYOR"

Ağlıyorum gözlerimden kan geliyor. Şaban Kement yaptı bana bunu. O şahsın bir an önce yakalanıp çok büyük ağır ceza almasını istiyorum. Ben burada acı çekerken o elini kolunu sallayarak geziyor. " dedi.

Gizliden gizliye Şengül Selük'e duygular besleyen Şaban Kement ona açıldı ama duyguları karşılıksız kaldı. Selük, 'Babam yaşındasın' diyerek adamı reddetti. Reddedilmeyi hazmedemeyen 60 yaşındaki adam, 'Benim olmayacaksan kimse seni beğenmesin' dedi ve saldırıyı planladı.

İşe gitmek için evden çıkıp servise yürüyen kadın güvenlik kamerasının bulunmadığı bir ara sokakta Şaban Kement tarafından önü kesildi. Kement, yüzüne kezzap atıp kaçtı.

Kadının çığlıkları mahalleyi inletti. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Gözlerini kaybeden 41 yaşındaki kadının vücudunda çok ciddi yanıklar var. Saldırgan ise yakalanmadı.