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Bir garip soygun girişimi: Kuyumcuyu soyacaktı, tuzağa düştü

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İstanbul Bayrampaşa’da bir kuyumcuya silah benzeri cisimle girerek tezgahtaki altınları isteyen şüpheli, iş yeri çalışanının poşete imitasyon altın bilezik koyarak vermesi sonrası olay yerinden kaçtı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 30 yaşındaki şüphelinin, bir süre önce çocuğunun ve kayınvalidesinin altınlarını gizlice bozdurup sanal bahiste kaybettiği yerine koyamayınca da soyguna kalkıştığı öğrenildi. Soyguncunun tuzağa düştüğü anlar kaydedildi.

İstanbul'daki olay, dün saat 15.15 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siyah kapüşonlu bir şahıs kuyumcuya girerek elindeki silah benzeri cisimle dükkanda tezgahtarlık yapan Emir Gülcemal’i (20) tehdit etti. Ardından genç tezgahtara yanında getirdiği poşeti vererek tezgahtaki altınların bir poşete doldurulmasını istedi. İş yeri çalışanı Emir Gülcemal soğukkanlı bir şekilde şüpheliye farkettirmeden poşete 20 adet imitasyon altın bilezik koydu ve şüpheliye teslim etti.

Şüpheli Necmettin T. (30) aldığı poşetle birlikte iş yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda soygun girişimini gerçekleştirdiği belirlenen Necmettin T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. makamlara sevk edildi.

ÇOCUĞUNUN VE KAYINVALİDESİNİN DE ALTINLARINI GİZLİCE BOZDURMUŞ

Çocuğunun ve kayınvalidesinin altınlarını gizlice bozdurup sanal bahiste kaybetmiş, yerine koyamayınca soyguna kalkışmış
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne getirilen şüphelinin, üç aylık bebeği ile birlikte ailecek İstanbul’a kayınvalidesinin yanına geldiği, çocuğa takılan altınları muhafaza etmek için kayınvalidesinin altınlarının yanına koyduğu, böylece tüm altınların yerini öğrendiği ve gizlice tüm altınları bozdurup sanal bahiste kaybettiği öğrenildi.

KUYUMCUYU SOYACAKTI, TUZAĞA DÜŞTÜ

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüphelinin, soygun için geldiği ardından tuzağa düşürüldüğü anlar dükkan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Necmettin T.’nin dükkana geldiği genç tezgahtar Emir Gülcemal’i silah benzeri bir cisimle tehdit ettiği, altınları doldurması için yanında getirdiği poşeti tezgahtara verdiği, tezgahtarın ise soğukkanlı bir şekilde imitasyonları poşete doldurduğu anlar yer alıyor.

"ALTINLAR GERÇEK OLSAYDI 5 MİLYON KAYBEDECEKTİK"

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın, ‘’Olay dün 15.15 sıralarında meydana geldi. Ben o an dükkanda yoktum. Çalışan personelimiz Emir böyle bir olay ile karşılaştı. Tabi biz her zaman diyoruz önceliğiniz can güvenliği. Arkadaşımız orada olaya çok soğukkanlılıkla yanaşıyor. Bizi böyle konular için tedbir amaçlı koyduğumuz demo altınları veriyor. Şahıs da gerçek altınları aldım zannederek oradan uzaklaşıyor.

Verdiğimiz altınlar eğer gerçek olsaydı 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için bir zararımız olmaz. Polislerle irtibata geçtik. Daha sonra bütün esnaflar kenetlenerek kolluk kuvvetimize yardımcı olduk. Asayiş şubeye özellikle teşekkür ediyoruz. Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin’’dedi.

''PANİK YAPMAMAYA ÇALIŞTIM"

Soyguncuyu adeta tuzağa düşüren tezgahtar Emir Gülcemal, "Olay 3’ü çeyrek geçe meydana geldi. Kapüşonlu biri içeri geldi. Bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi. Tabi bende soğukkanlı kalmaya çalıştım. Panik yapmamaya çalıştım. Tabi her şeyden önce can güvenliği önemli. Vitrinimizde tuttuğumuz süs bilezikleri vardı bende onları verdim. Oda onları altı zannetti ve alıp çıktı" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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