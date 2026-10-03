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İzmir’de driftçilere baskın: 17 araç trafikten men edildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik havadan ve yerden yapılan denetimlerde toplam 67 sürücü ve araca ceza kesilirken, 17 araç trafikten men edildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini hiçe sayarak drift yapan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İzmir’de driftçilere baskın: 17 araç trafikten men edildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik havadan ve yerden yapılan denetimlerde toplam 67 sürücü ve araca ceza kesilirken, 17 araç trafikten men edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini hiçe sayarak drift yapan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, dün saat 20.00 ile 24.00 arasında Çiğli ilçesinde özel bir denetim gerçekleştirdi. Sürücülerin toplanma alanında havadan ve yerden kıskaca alınan bölgede yaklaşık 150 araç tek tek kontrol edildi.

67 ARACA CEZA YAĞDI

Uygulamada kurallara uymayan ve trafiği tehlikeye atan sürücülere taviz verilmedi. Yapılan kontroller sonucunda 7 sürücüye drift yapmaktan, 2 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplam 67 sürücü ve araca trafik idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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