Avcılar'da inşaat demirleri yolu işgal etti: Ceza kesildi

Avcılar'da yolun yarısını kaplayan inşaat demirleri, vatandaşları rahatsız etti. Demirlerin etrafında hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Zabıta ekipleri durumu fark etti. Ancak demirler yoldan kaldırılmadı.

DEMİRLER SOKAĞI KAPLADI

Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle inşaata getirilen demirler, sokağı kapladı. Çevrede hiçbir uyarı levhası ya da bariyer yoktu. Mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaat yetkililerine uyarıda bulundu.

YOLDAN KALDIRILMAMASI ÜZERİNE CEZA KESİLDİ

Demirlerin yoldan kaldırılmaması sebebiyle zabıta ekipleri harekete geçti. İlgili firmaya, Kabahatler Kanunu gereğince 15 bin lira ceza kesildi. Yoldaki demirler daha sonra iş makineleriyle kaldırıldı. Böylece yol trafiğe açıldı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Şubat ayında Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde benzer bir durum yaşandı. Yola bırakılan inşaat demiri, hareket halindeki bir otomobile saplandı. İtfaiye ekipleri, demiri keserek aracı kurtardı. Bu olay facianın eşiğinden dönmesini sağladı.