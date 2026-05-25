Trump İran'la ilgili 'bunu kimse istemiyor' diyerek duyurdu: 'İbrahim anlaşmaları' şartı

Hafta sonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na katılması gerektiğini öne sürdü.

TRUMP'TAN İRAN KONUSUNDA 'İBRAHİM ANLAŞMALARI' ŞARTI

Trump, birkaç ülkenin İbrahim Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğini ve bunun da anlaşılabileceğini kaydederek, “İran ile yapılacak anlaşmayı tarihi bir olay haline getirmek için çoğu ülke buna istekli ve hazır olmalı” açıklamasında bulundu.

TRUMP: "İRAN'IN KATILIMINDAN ONUR DUYACAĞIZ"

İbrahim Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere ‘ekonomik ve sosyal patlama’ getirdiğini savunan Trump, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da İbrahim Anlaşmaları'na katılmasından ‘onur duyacaklarını’ söylediklerini iddia etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır