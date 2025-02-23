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  4. Avcılar'da korkunç olay... Camları silmek isteyen kadın 3'üncü kattan düştü! Ağır yaralandı

Avcılar'da korkunç olay... Camları silmek isteyen kadın 3'üncü kattan düştü! Ağır yaralandı

23.02.2025 16:42
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23.02.2025 16:42
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Avcılar'da ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın evin camlarını silmek isterken dengesini kaybetti. 5 katlı apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen talihsiz kadın ağır şekilde yaralandı. Kadının tedavisi hala sürerken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin camlarını silmek için pencereye çıkan bir kişi dengesini kaybederek aşağı düştü.

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OLAYI HEMEN EKİPLERE BİLDİRDİLER

İsmi öğrenilemeyen kadının beton zemine düştüğünü fark edenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar cam
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