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Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 16 yolcu yaralandı

Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, Avcılar'daki durakta önündeki metrobüse çarptı. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 16 yolcu yaralandı

Edinilen bilgilere göre, olay, Avcılar İBB Sosyal Tesisler metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs sürücüsü, durağa yanaşırken önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs içerisinde bulunan yolcular savrularak hafif şekilde yaralandı. Toplam 16 yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek çevre hastanelere kaldırdı.

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16 YOLCU HAFİF YARALANDI

Kaza sonrası bölgede metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Art arda sıralanan metrobüsler seferlerde gecikme yaşanmasına neden oldu. Kazanın yaşandığı bölgede İBB ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs kaza
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