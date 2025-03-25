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Avcılar’da, park halindeki araç alev alev yandı

25.03.2025 19:22
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Avcılar'da park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevler dönüşerek aracı sarmaya başladı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Avcılar’da, park halindeki araç alev alev yandı

Avcılar’da, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demet Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevler dönüşerek aracı sarmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken, yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. (İHA9

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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