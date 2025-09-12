HABER

Avcılar'da polisten kaçan alkollü sürücünün yakalanınca söyledikleri şaşkına çevirdi! Sevgilisine beddua etti

Avcılar'da trafik uygulamasından kaçan sürücü yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü sevgilisine beddua ederken, aday sürücü olduğu anlaşılınca ehliyetini kaybetti.

Olay Avcılar'da gece saatlerinde meydana geldi. Polisler tarafından yapılan trafik uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Trafik polisleri ile sürücü arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından araç durdurularak sürücü yakalandı.

Yakalanan sürücü yapılan kontrolde "aday sürücü" olduğu ortaya çıktı.Alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsın ehliyetine el konuldu. Ehliyetini kaybeden sürücüye ayrıca 11 bin 434 TL cezai işlem uygulandı.

"POLİSTEN KAÇTIM YAKALADILAR SAĞ OLSUNLAR"

Ehliyetini kaybeden sebebini sevgilisine bağlayan ve beddua eden sürücü, "Bir bira içtim. polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti.

Şimdi bunları da içeceğim. Bunlar hep sevgilimin bedduaları yüzünden oluyor. Buradan ben de ona ‘Allah belanı versin' diyorum. Devletimiz çalışıyor" diye konuştu.

