HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Avcılar’da sahte ilaç ve kozmetik imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Avcılar’da sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte kozmetik ürünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar’da sahte ilaç ve kozmetik imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Avcılar’da bulunan bir depoya operasyon düzenlendi.

SAHTE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında halk sağlığını tehdit edecek nitelikte sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı ve satışı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda koli içerisinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan sahte kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir'de yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştüAtaşehir'de yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
Başsavcılık o bildiriye soruşturma başlattıBaşsavcılık o bildiriye soruşturma başlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avcılar kozmetik sahtecilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.