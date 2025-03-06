Avcılar’da trafikte tornavidalı kavga çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. İki araç sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma sırasında kamyonet şoförü aracından inerek diğer sürücüye tornavidayla saldırdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sürücünün üzerine yürüdükten sonra, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförünün kimliği polis ekipleri tarafından aracın plakasından tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri D.S.'yi kısa sürede yakaladı. Kamyonet şoförü D.S. 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

(DHA)