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  4. Avcılar’da trafikte tornavidalı kavga çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Avcılar’da trafikte tornavidalı kavga çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 18:13
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Avcılar’da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer sürücüye tonavidayla saldıran, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförü polis tarafından yakalandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar’da trafikte tornavidalı kavga çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. İki araç sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma sırasında kamyonet şoförü aracından inerek diğer sürücüye tornavidayla saldırdı.

ISTANBUL---AVCILAR’DA-TRAFIKTE-TORNAVIDA_598235_177065

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sürücünün üzerine yürüdükten sonra, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförünün kimliği polis ekipleri tarafından aracın plakasından tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri D.S.'yi kısa sürede yakaladı. Kamyonet şoförü D.S. 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

ISTANBUL---AVCILAR’DA-TRAFIKTE-TORNAVIDA_598236_177065

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Adliye
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