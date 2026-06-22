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Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Avcılar’da 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Avcılar Firüzköy Mahallesi Kuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alev alev yanan çatı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı 1

Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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