CHP'den AK Parti'ye geçmişti! "Karşı mahalleden geliyorum" diyerek çağrı yaptı

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti teşkilatında düzenlenen programda partililere hitap etti.

"KARŞI MAHALLEDEN GELİYORUM"

Konuşmasında siyasi geçmişine değinen Bingöl, "Uzun yıllar sonra karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınıza, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum. Bol bol çalışarak Tuzla'nın sorunlarını hep birlikte çözeceğiz diyorum Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

ATILAN SLOGAN DİKKAT ÇEKTİ

Bingöl'ün konuşması salondakiler tarafından alkışlarla karşılanırken, program sırasında "Sen bize Reis'in emanetisin" sloganları atıldı.

Programda, Bingöl'ün AK Parti'ye katılımı dolayısıyla partililer tarafından destek mesajları verilirken, konuşmasında Tuzla'nın sorunlarının çözümü için birlikte çalışma vurgusu öne çıktı.