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CHP'den AK Parti'ye geçmişti! "Karşı mahalleden geliyorum" diyerek çağrı yaptı

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Devrim Karadağ

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yeni partisine çağrıda bulundu. "Uzun yıllar sonra karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınıza, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum." diyen Bingöl'ün sözleri alkış alırken, salondan yükselen slogan dikkat çekti.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti teşkilatında düzenlenen programda partililere hitap etti.

CHP den AK Parti ye geçmişti! "Karşı mahalleden geliyorum" diyerek çağrı yaptı 1

"KARŞI MAHALLEDEN GELİYORUM"

Konuşmasında siyasi geçmişine değinen Bingöl, "Uzun yıllar sonra karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınıza, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum. Bol bol çalışarak Tuzla'nın sorunlarını hep birlikte çözeceğiz diyorum Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

CHP den AK Parti ye geçmişti! "Karşı mahalleden geliyorum" diyerek çağrı yaptı 2

ATILAN SLOGAN DİKKAT ÇEKTİ

Bingöl'ün konuşması salondakiler tarafından alkışlarla karşılanırken, program sırasında "Sen bize Reis'in emanetisin" sloganları atıldı.

CHP den AK Parti ye geçmişti! "Karşı mahalleden geliyorum" diyerek çağrı yaptı 3

Programda, Bingöl'ün AK Parti'ye katılımı dolayısıyla partililer tarafından destek mesajları verilirken, konuşmasında Tuzla'nın sorunlarının çözümü için birlikte çalışma vurgusu öne çıktı.

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CHP Tuzla Belediyesi ak parti
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