Yunan Bakan Atina yönetimini açık açık uyardı: "İşe yaramaz Türkiye iki katını fırlatır"

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçağı konusunda Türkiye'den yanı tavır aldı ve satışa olumlu yaklaşıyor. Bu durum ise Yunanistan'da tedirginlik yarattı.

4.5 MİLYAR EUROLUK PROJEYE ESKİ BAKANDAN TEPKİ

Atina yönetimi İsrail iş birliği ile 4,5 milyar euroluk 'Aşil Kalkanı' hava savunma projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Yunan muhalefeti ise bu duruma tepkili. Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı ve MeRA25 Genel Başkanı Yanis Varoufakis, Atina hükümetinin bu projesini hedef aldı. Yunanistan'ın bölgede gerçekleştirdiği silahlanma politikasının güvenliği artırmayacağını savunan Varoufakis, gerilimin daha da tırmanabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE BUNA İKİ KATINDAN FAZLA FÜZE FIRLATARAK KARŞILIK VERECEKTİR"

Aşil Kalkana projesini 'Stratejik bir akıl dışılık' olarak nitelendiren Varoufakis, bahsi geçen sistemin olası bir çatışmada Yunanistan'ı korumaya yetmeyeceğini vurguladı. Varoufakis, "Aşil Kalkanı adalarımıza yönelen Türk füzelerinin yarısını düşürse bile Türkiye buna iki katından fazla füze fırlatarak karşılık verecektir. Bu proje riskleri büyük ölçüde artırıyor, ancak hiçbir fayda sağlamıyor" dedi.

Varoufakis, Türkiye’ye karşı izlenen sertlik yanlısı politikaların Yunanistan’ın güvenliğine katkı sunmadığını, aksine yeni bir silahlanma yarışına zemin hazırladığını savundu.

Öte yandan MeRA25 tarafından da bir açıklama yayınlandı ve 4.5 milyar euroluk askeri projeye tepki gösterildi. Açıklamada; kamu, sağlık ve eğitim alanında ciddi sorunların olduğu vurgulandı ve hayat pahalılılığının arttığı bir dönemde bu harcamanın gereksiz olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca; Yunanistan’ın ABD, NATO ve İsrail ile kurduğu askeri eksenden uzaklaşması gerektiği vurgulanarak Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ülkelerinin katılımıyla bölgesel bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Varoufakis'nin açıklamaları Yunan kamuoyunda geniş yer buldu. Hükümete yakın çevreler ise Varoufakis'in açıklamalarına tepki göstererek eski bakanı 'Türk tezlerine hizmet etmekle' suçladı.