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Sessize alınan grupta bile uyaracak: WhatsApp’a @herkes geldi

WhatsApp, grup sohbetlerine @herkes bahsetmesini ve üç yeni anket aracı ekledi. 32’den fazla üyeli gruplarda @herkes’i yalnızca yöneticiler kullanacak.

Sessize alınan grupta bile uyaracak: WhatsApp’a @herkes geldi
Enes Çırtlık

Kalabalık bir grup sohbetinde önemli mesajın fark edilmesini beklemek veya bütün üyeleri tek tek etiketlemek artık gerekmeyecek. Çünkü WhatsApp resmi blogu aracılığıyla; yeni anket güncellemeleri, @herkes bahsetmeleri ve mevcut gruplardan yeni grup sohbetleri oluşturma seçeneğiyle grup deneyimini daha da geliştirdiğini duyurdu.

SÜRE DOLUNCA ANKETTEKİ OYLAR KİLİTLENECEK

İlk olarak, WhatsApp anketlere üç yeni iyileştirme getirdi. Kullanıcılar artık anket için bitiş zamanı belirleyebilecek ve böylece süre dolduğunda yeni oy verilmesini durdurabilecek.

Gruptaki kişilerin tercihlerini daha rahat paylaşabilmesi için oy verenlerin adları gizlenebilecek. Yazım hatası fark edilmesi veya bir şeyi açıklama gerekmesi durumunda anket soruları 15 dakika içinde düzenlenebilecek.

Sessize alınan grupta bile uyaracak: WhatsApp’a @herkes geldi 1

@HERKES KALABALIK SOHBETİN TAMAMINA ULAŞACAK

Yeni @herkes bahsetmesi, grup sohbetindeki bütün üyelere önemli ve acil mesajlar için uyarı gönderecek. Böylece kişileri tek tek etiketlemek veya mesajın kalabalık sohbet içinde fark edilmesini beklemek gerekmeyecek.

WhatsApp; okul veya ofis kapanışları, etkinliklerin son başvuru tarihleri ve planlardaki son dakika değişikliklerini özelliğin kullanılabileceği acil durumlara örnek gösterdi.

Sessize alınan grupta bile uyaracak: WhatsApp’a @herkes geldi 2

SESSİZE ALINAN GRUPLARDA BİLE UYARI GELECEK

@herkes özelliği sayesinde, sessize alınmış grup sohbetlerindeki önemli mesajlarda bile uyarı alınabilecek.

Bildirimlerin nasıl alınacağı kullanıcıların kontrolünde olacak. @herkes bildirimleri, istenildiği zaman bildirim ayarlarından sessize alınabilecek.

32’den fazla kişinin bulunduğu gruplarda ise @herkes bahsetmesini yalnızca grup yöneticileri kullanabilecek.

TEK DOKUNUŞLA AYRI BİR GRUP AÇILABİLECEK

Kullanıcılar, mevcut bir gruptaki kişilerle tek dokunuşla yeni bir grup sohbeti başlatabilecek. Yeni sohbet kurulurken kişilerin tek tek eklenmesine gerek kalmayacak.

Sessize alınan grupta bile uyaracak: WhatsApp’a @herkes geldi 3

GRUP SOHBETLERİNDE YENİLİKLER

WhatsApp, bu yılın başlarında grup mesajı geçmişini, üye etiketlerini ve etkinlik hatırlatmalarını kullanıma sunmuştu. Şirket bu süreci akıllı anketler, @herkes bahsetmeleri ve daha hızlı grup sohbeti oluşturma özelliğiyle sürdürdüğünü açıkladı.

WhatsApp’ın paylaştığı verilere göre platformu ABD’de 100 milyondan, dünya genelinde ise 3 milyardan fazla kişi kullanıyor.

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