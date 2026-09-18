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Avcılar’da faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada

Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışması sırasında kontrolsüz yıkılan binanın molozları yola devrilirken bir mobilya mağazasının duvarı yıkıldı. Yıkılmadan saniyeler önce bebek arabası ve çocuğuyla yoldan geçen bir aile ise muhtemel faciadan saniyelerle kurtuldu.

Avcılar’da faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada

Olay, dün Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre kentsel dönüşüm çalışması yapılırken kontrolsüz şekilde yola yıkıldı. Moloz parçaları etrafa saçılırken toz sokağı duman kapladı.

Bebekli aile son anda kurtuldu
Bina yıkılmasından saniyeler önce ise molozların zarar verdiği sokakta bebek arabalı bir kadının çocuklarıyla sokaktan saniyeler önce geçtiği güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, yıkılan bina havada ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde zarar gören mobilyacının duvarının örülmeye başlandığı, yıkımın da devam ettiği kayda geçti.
Olay yerinde iş yeri bulunan vatandaş yaşananları anlatarak, "Arkadaşlarla çalışıyorduk dün içeride. Aniden bir gürültü duyduk deprem etkisi oluştu adeta. Bina yıkılmıştı yan taraftaki binaya zarar vermişti. Bizim binamızın etrafına da moloz kalıntıları geldi. Baktık sonra içeri girdik ne oldu ne bitti diye. Bir bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten sonra binanın aniden yıkıldığını gördük. Biraz kontrolsüz bir yıkım olmuş. Burada böyle şeyler hissettik. Aslında bu gibi yıkımlarda bir iş güvenlik uzmanı bulunması lazım" dedi.

Avcılar’da faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada 1

Avcılar’da faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Avcılar
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