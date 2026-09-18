O şarkıyı duyunca Bahçeli'nin gözleri doldu! "Mahvettin bizi..."

MHP lideri Bahçeli'nin Ferdi Tayfur şarkılarına olan sevdası görenleri şaşırtıyor. Son olarak Bahçeli, fonda çalan Ferdi Tayfur şarkısı duyunca yeniden hüzünlendi. İşte o anlar!

BAHÇELİ'NİN GÖZLERİ DOLDU

Daha önce Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesi, Toroslar'ın eteklerindeki Adana'nın Pozantı ilçesinde inşa ediliyor. Projenin son durumuna ilişkin Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum sırasında proje için hazırlanan tanıtım videosu ekrana geldi. Videonun fonunda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un seslendirdiği bir şarkının yer aldı. Şarkıyı duyan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gözleri doldu.

Millet bahçesi projesinin, bölge halkına yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırması ve Pozantı'nın çevre düzenlemesine katkı sunması hedefleniyor.

"FERDİ, MAHVETTİN BİZİ."

Tanıtım videosunu izlerken duygulanan Bahçeli, 'Ferdi, mahvettin bizi' dedi. Talimat veren Bahçeli, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'a 'Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın' ifadelerini kullandı.

İşte o video: