Tekirdağ'da anız yangını

Edinilen bilgilere göre, Yeşilsırt Mahallesi gölet mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle hızla ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım arazilerine ve çevreye yayılma riski bulunan yangını söndürmek için ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesi devam ediyor.



Kaynak: İHA