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Tekirdağ'da anız yangını

Muratlı'da çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın hızla yayılıyor ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tekirdağ'da anız yangını

Edinilen bilgilere göre, Yeşilsırt Mahallesi gölet mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Tekirdağ da anız yangını 1

Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ da anız yangını 2

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle hızla ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ da anız yangını 3

Tarım arazilerine ve çevreye yayılma riski bulunan yangını söndürmek için ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesi devam ediyor.

Tekirdağ da anız yangını 4

Tekirdağ da anız yangını 5
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ Muratlı İtfaiye
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