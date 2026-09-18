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Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de jandarma, uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda birçok yasa dışı madde ele geçirildi.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai ve 487 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü araştırmada bir şüphelinin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 27 kök kenevir bitkisi, 893 gram bonzai, 487 gram kubar esrar ile 5 adet bıçak ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA

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kenevir Mersin uyuşturucu jandarma
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