Tekirdağ'da kaza sonrası yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde kaza gerçekleşti. Yaya geçidinde tır, karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki Fatma Torun’a çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Tırın altında kalan yaşlı kadın için kurtarma çalışmaları başladı. Vinç ve kompresör yardımıyla araç altından çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak çıkarılan Fatma Torun, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

Kaynak: İHA